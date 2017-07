E' fatta per Lucas Biglia al Milan. La trattativa tra la Lazio e la dirigenza rossonera si è definitivamente sbloccata ed è stato trovato l'accordo totale tra le parti: al club biancoceleste dovrebbero andare 17 milioni di euro più 3 di bonus legati a obiettivi sportivi del giocatore. Manca ancora l'ufficialità, ma ormai l'affare è fatto: l'argentino sarà il nuovo regista di Montella, dopo una trattativa durata diverse settimane e molto laboriosa. Il 31enne dovrebbe lasciare a breve il ritiro di Auronzo di Cadore per unirsi ai rossoneri, pronti a partire per la tournée cinese.

La giornata di Biglia

La giornata di giovedì è stata decisiva in funzione della chiusura della trattativa tra Lazio e Milan: dopo l'arrivo del giocatore ad Auronzo (nella serata di mercoledì), infatti, i contatti tra le due dirigenza si sono infittiti e l'affare si è sbloccato. Il primo giorno in ritiro dell'argentino, arrivato con 48 ore di ritardo, non è stato comunque facile, dato che è stato bersagliato dai fischi e dagli insulti dei tifosi durante tutto il corso dell'allenamento. Clima pesante quindi attorno al regista, la cui trattativa con il Milan ha turbato l'ambiente biancoceleste (diversi gli incidenti tra giocatori e molto nervosismo durante la partitella finale) ed è ora destinata a concludersi con il trasferimento in rossonero.