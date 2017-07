Sulle prime pagine non si parla d'altro: "Bonucci chiama il Milan". Tuttosport, Gds e Corriere. Col difensore della Juve al centro del mercato. Perché i rossoneri, dopo aver chiuso per Conti, potrebbero piazzare l'ottavo colpo del mercato (aspettando Lucas Biglia). Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l'agente dell'ex Bari - Alessandro Lucci - avrebbe proposto il difensore nell'incontro per Bertolacci (chiusa al Genoa in prestito secco). La Juve, di contro, non vorrebbe giocatori scontenti e per un'offerta da circa 50 milioni potrebbe cederlo (non è escluso un coinvolgimento di De Sciglio nella trattativa). Pazza idea Bonucci per il Milan.

"Aubameyang vai al Milan!"

E' lui il sogno per l'attacco. Il gran ritorno dell'ex, mandato via dalle giovanili forse troppo presto. Adesso, però, Pierre Aubameyang il grande obiettivo del Milan. Su di lui però, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è anche il Tianjin di Cannavaro, ma i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto una grossa cifra per l'attaccante per Borussia. Dall'attacco... alla difesa. Anche qui si parla di Bonucci: "Mal di Juve. Il difensore guarda altrove e Marotta non alza il muro". Situazione Biglia invece: il capitano biancoceleste è arrivato nel ritiro di Auronzo nella tarda serata di giovedì. Nessun sorriso, nessuna dichiarazione. L'offerta del Milan è vicina a quella richiesta dalla Lazio (20 milioni). Parti sempre più vicine e trattativa vicina alla conclusione. Riguardo Schick, invece, sono previsti nuovi esami, mentre l'Atalanta punta Orsolini e Guedes.

"Juventus, 3 verità"

Tuttosport esordisce così: "Ecco le 3 verità". Con 3 calciatori al centro del mirino: Schick, Bonucci e il neo parigino Dani Alves, svincolato dalla Juve appena qualche settimana fa. Per l'ex attaccante della Samp sono previsti altri esami e non è escluso che alla fine salti tutto. Blucerchiati furiosi; riguardo il difensore, invece, ci sono sia Milan che Inter. Capitolo Torino: Imbula e Duvan Zapata nel mirino, sono i primi obiettivi per rinforzare la rosa.

Dall'estero: Vitolo e il "piano-terzino" del Barcellona

Barcellona a caccia di un terzino, in Spagna ne parlano tutti: As, Mundo. "El Plan lateral". Tanti obiettivi sul taccuino blaugrana, da Bellerin dell'Arsenal fino a Semedo del Benfica. C'è anche Sidibe del Monaco, l'offerta del Barcellona non è lontana dalle richieste dei francesi. Altri? Palencia, "el piano c". Il terzino è cresciuto nella cantera e potrebbe essere lanciato. Su "Sport" spazio anche alla disavventura di Cristiano Ronaldo, perquisito in barca dal fisco. Sull'Equipe ecco Dani Alves invece, appena presentato come nuovo terzino destro del Psg.