La Juventus vuole Federico Bernardeschi. La trattativa tra i bianconeri e la Fiorentina è ormai decollata e presto potrebbero esserci importanti novità. Una, nella mattinata di giovedì, ha scosso il mondo viola e ulteriormente “scaldato” l’affare: il fantasista classe 1994, atteso in Trentino per le visite mediche di inizio stagione, non si è infatti aggregato al resto della squadra nel ritiro di Moena, ufficialmente per motivi di salute, come confermato anche da un comunicato della società: ”La Fiorentina informa che Federico Bernardeschi non raggiungerà il ritiro di Moena in quanto affetto da gastroenterite acuta. Tale patologia costringe il calciatore ad osservare 4 giorni di riposo, come attestato dalla certificazione medica inviata". Dietro, comunque, dovrebbe esserci l’ormai conclamata trattativa con la Juventus, che sta cercando di spingere per portarlo a Torino il prima possibile.

Incontro tra l’agente e la Juve: la trattativa continua

Giornata di giovedì caratterizzata non solo dall’assenza di Bernardeschi a Moena, ma anche dall’incontro tra il suo agente, l’avvocato Giuseppe Bozzo, e la dirigenza (presente l’ad Marotta) della Juventus, terminato intorno alle 21.00. La distanza tra offerta e richiesta resta di circa 3 milioni di euro, tra bonus e parte fissa. La trattativa prosegue dunque a oltranza: nelle prossime ore e per tutta la giornata di venerdì sono previsti ulteriori contatti tra le parti. La Juventus spera di riuscire a chiudere il prima possibile, ma senza fretta, evitando così ulteriori ‘strappi’ e incidenti diplomatici.