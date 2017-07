Dopo Douglas Costa, ecco Federico Bernardeschi. La Juventus non si ferma e rinforza l'attacco con un altro elemento di grande talento e qualità. E' ormai fatta per il numero 10 della Fiorentina che, dopo aver rifiutato l'offerta di rinnovo dei viola, è pronto ad iniziare questa nuova avventura bianconera. Dopo una lunga trattativa, è stato raggiunto l'accordo totale tra le parti. La Juventus verserà nelle casse della Fiorentina 40 milioni di euro, ma i viola incasseranno il 10% da una possibile futura rivendita del calciatore. Per Federico Bernardeschi è pronto un contratto di cinque anni, a 4 milioni di euro a stagione. Trattativa ormai conclusa, il calciatore a breve farà le visite mediche con la Juventus per poi firmare il nuovo accordo. Per Massimiliano Allegri un altro importante elemento per l'attacco: Douglas Costa e Bernardeschi sono le due grandi novità per il reparto offensivo bianconero.