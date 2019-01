Martina Valcepina sul podio degli Europei di short track in corso a Dordrecht (Olanda). L'azzurra ha vinto l'argento nei 500 metri, chiudendo in 43.241, dietro la polacca Natalia Maliszewka, oro in 42.842. Terzo posto per per l'olandese Van Ruijven (43.507). Yuri Confortola e Arianna Sighel hanno invece terminato al sesto posto la finale dei 1500 metri.