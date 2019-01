Prima storica vittoria per l'Italia del biathlon nell'inseguimento. Lisa Vittozzi, dopo il successo nello sprint dello scorso giovedì, ha conquistato la 10 chilometri a Oberhof in 32'32"09. L'azzurra ha preceduto sul traguardo la slovacca Kuzmina di 14 secondi, terzo posto per la francese Chevalier con un distacco di 27 secondi. Quinto posto per Dorothea Wierer, battuta allo sprint dalla francese Bescond, che però conserva il primo posto in classifica generale proprio davanti alla connazionale Vittozzi. Questo doppio trionfo proietta infatti la portacolori dei Carabinieri davanti a Paulina Fialkova, a quota 396, con soli 42 punti di distacco dalla Wierer. Buon piazzamento anche per Nicole Gontier (20ma), Federica Sanfilippo ha chiuso 40ma per colpa di sei errori al poligono e di una caduta. Domenica spazio alla staffetta femminile, con l'Italia che ha trionfato nella prima gara stagionale.