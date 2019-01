Francesca Lollobrigida entra nella storia del pattinaggio di velocità in pista lunga: la 27enne di Frascati, in provincia di Roma, ha portato per la prima volta in cinquant'anni l'Italia delle donne sul podio degli europei. A Collalbo, sull'altopiano del Renon, Lollobrigida ha conquistato la medaglia di bronzo nell'allround con 164.397 punti (terzo posto nei 500 e nei 3000, secondo nei 1500 e sesto nei 5000). A precedere l’azzurra soltanto l’olandese Antoinette de Jong (162.918) e la ceca Martina Sablikova (164.064), all’undicesima medaglia in dodici edizioni. Lollobrigida si è messa invece alle spalle l'olandese Ireen Wust (166.054). L'atleta romana nel suo palmares vanta già un oro continentale nella mass start (Kolomna 2018), gara che dal 2018 ha fatto il suo esordio all'Olimpiade invernale.