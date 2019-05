Tania Cagnotto e Francesca Dallapè sono tornate insieme 1020 giorni dopo l'ultimo salto in coppia, per l'argento olimpico a Rio 2016, e sono seconde, battute dalle eredi Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri agli Assoluti di Bolzano. Le campionesse europee di Edimburgo, preparate rispettivamente dai tecnici federali Dario Scola e Domenico Rinaldi, conducono una prova lineare, dove spicca un notevole doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento (71.10), e totalizzano 290.13 punti; Cagnotto e Dallapé, complice qualche imperfezione nel doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato, si fermano a 274.80 punti. L’ultima gara insieme, prima degli Assoluti a Bolzano, era stata la finale dei Giochi Olimpici a Rio de Janeiro il 7 agosto 2016, quando conquistarono la medaglia d’argento dietro alle cinesi Shi Tingmao e Wu Minxia (al quinto oro olimpico personale) e davanti alle australiane Maddison Keeney e Anabelle Smith. Quasi tre anni più tardi sono tornate ufficialmente in gara, dopo aver ripreso ad allenarsi insieme lo scorso dicembre. Nel frattempo Tania e Francesca sono diventate mamme di due bellissime bambine, Maya e Ludovica. Amiche e compagne di Nazionale, insieme hanno stabilito il record di vittorie agli Europei nei tre metri sincro: otto volte consecutive da Torino 2009 a Londra 2016, quando firmarono anche la centesima medaglia d’oro della storia della Federnuoto agli Europei. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno raccolto il testimone e proseguito la tradizione vincente con il successo ai campionati europei di Glasgow e Edimburgo l’estate scorsa.

Le parole di Cagnotto e Dallapé

"Bisognava tornare perché avevamo la necessità di respirare l'aria delle competizioni per vedere a che punto stiamo - le prime impressioni di Tania Cagnotto - Non so se torneremo mai ai livelli di prima, certamente per raggiungere i nostri obiettivi, e quindi la qualificazione ai Giochi Olimpici, c'è ancora molto da lavorare. Oggi comunque non è andata male, anzi come primo passo direi più che bene. Sono entrata in forma solamente questa settimana, suppongo che prova dopo prova andrà sempre meglio". Soddisfatta anceh Francesca Dallapé: "Sono stata ferma sei settimane a causa di un problema alla schiena e ho pagato questo stop. Siamo felicissime perché è un punto di partenza: sono convinta che il bello debba venire".