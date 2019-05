I migliori atleti al mondo e l’obiettivo di conquistare punti verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Roma si prepara al World Grand Prix di Taekwondo: al Foro Italico, dal 7 al 9 giugno, i taekwondoin si affronteranno nella prima delle 4 tappe previste dal calendario annuale della Federazione internazionale. Poi sarà la volta di Giappone, Bulgaria e Russia per le finali di Mosca. Aspettando che i primi 32 campioni del ranking si sfidino allo “Stadio Pietrangeli”, dove anche i più piccoli saranno protagonisti in un torneo tutto loro, il World Grand Prix sta portando lo spettacolo di questa disciplina con esibizioni in alcune delle principali piazze italiane. Dopo Milano, che nel 2020 ospiterà il round di Qualificazione Olimpica, il tour della squadra acrobatica si sposterà a Napoli, Matera e Lecce prima di arrivare a Roma. Qui comincerà la caccia al podio, con un gruppo azzurro che ora ha in Simone Alessio - campione del mondo nella -74 Kg – una delle sue punte di diamante, ma sogna scrivere altre storie importanti. Come quelle del trionfo della leggenda Carlo Molfetta ai Giochi del 2012.