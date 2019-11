Parte la terza edizione del campionato assoluto di surf. I migliori atleti italiani cominceranno a darsi battaglia tra le onde di Capo Mannu, in Sardegna, ormai uno dei luoghi nel Mediterraneo più amati e adatti a questo sport per la qualità delle onde. Si parte il 12 novembre con il Longboard; il 13 giornata dedicata a Shortboard e Bodyboard. In gara 60 atleti provenienti da 23 club nazionali, sono 6 i titoli tricolori da assegnare. Lo spettacolo è assicurato