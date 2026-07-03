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Italia agli Europei di nuoto 2026, i convocati per Parigi

Nuoto

Gli Europei di Parigi si avvicinano e la direzione tecnica delle squadre nazionali di nuoto ha diramato le convocazioni. Saranno 48 (26 uomini e 22 donne) gli azzurri, "la rappresentativa più numerosa di sempre per un'edizione fuori dall'Italia", sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini. Ci sono anche i campioni olimpici Martinenghi e Ceccon che, formalmente, non avevano ottenuto il tempo limite. Presenti anche i fratelli De Tullio

E' stato diramato l'elenco dei convocati per l'Europeo di nuoto in programma a Parigi e in diretta su Sky. "Sarà la rappresentativa più numerosa di sempre per un'edizione fuori dall'Italia (record a Roma 2022 - 56 atleti, ndr); una giusta sinergia tra quantità e soprattutto qualità - sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini - Questa nazionale è l'espressione di un movimento in buona salute. Ringrazio le società per il grande impegno e i tecnici per la loro professionalità. Ora ci aspetta un banco di prova importante per confermarci tra i protagonisti in campo internazionale". Convocati 48 atleti (26 uomini e 22 donne) in linea con criteri e tempi limite. Saranno schierati 4 atleti e atlete solo nelle gare individuali dei 100 e 200 stile libero. La direzione tecnica si riserva la possibilità di schierare nei 1500 stile libero la plurimedagliata internazionale Ginevra Taddeucci (batterie il 13 agosto) e il campione di tutto Gregorio Paltrinieri (batterie il 14 agosto), punte di riferimento della nazionale di nuoto in acque libere (fiume Senna, 4-8 agosto).

I convocati

  • Lorenzo Ballarati (Carabinieri - CC Aniene)
  • Jacopo Barbotti (CC Aniene)
  • Federico Burdisso (Training Value Network)
  • Michele Busa (Fiamme Oro - Imolanuoto)
  • Andrea Camozzi (Carabinieri - CC Aniene)
  • Thomas Ceccon (Fiamme Oro - Leosport Nice Footwear)
  • Simone Cerasuolo (Fiamme Oro - Imolanuoto)
  • Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle - Fondazione Bentegodi)
  • Luca De Tullio (Fiamme Oro - CC Aniene)
  • Marco De Tullio (CC Aniene)
  • Daniele Del Signore (Fiamme Gialle - CC Aniene)
  • Leonardo Deplano (Carabinieri - CC Aniene)
  • Matteo Diodato (Fiamme Oro - Livorno Aquatics)
  • Manuel Frigo (Fiamme Oro - Team Veneto)
  • Lorenzo Gargani (RN Florentia)
  • Giovanni Guatti (RN Florentia)
  • Michele Lamberti (Fiamme Gialle - GAM Brescia)
  • Francesco Lazzari (Fiamme Oro - Sport Club 12 Ispra)
  • Christian Mantegazza (Fiamme Gialle - Team Trezzo Sport)
  • Davide Marchello (Esercito - Aurelia Nuoto)
  • Nicolò Martinenghi (CC Aniene)
  • Filippo Megli (Carabinieri - RN Florentia)
  • Alessandro Miressi (Fiamme Oro - CN Torino)
  • Alessandro Ragaini (Carabinieri - Team Marche)
  • Alberto Razzetti (Fiamme Gialle - My Sport)
  • Ludovico Viberti (Fiamme Oro - CN Torino)

Le convocate

  • Giada Alzetta (Leosport)
  • Lisa Angiolini (Carabinieri - Virtus Buonconvento)
  • Matilde Biagiotti (Fiamme Oro - RN Florentia)
  • Alessia Bianchi (IN Sport Rane Rosse)
  • Paola Borrelli (Fiamme Gialle - IN Sport Rane Rosse)
  • Anita Bottazzo (Fiamme Gialle - Imolanuoto)
  • Elena Capretta (Fiamme Oro - CC Aniene)
  • Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle - Azzurra 91)
  • Sara Curtis (Esercito - Roero)
  • Chiara Della Corte (Fiamme Oro - Campania Nuoto)
  • Silvia Di Pietro (Carabinieri - CC Aniene)
  • Anita Gastaldi (Carabinieri - VO2 Nuoto Torino)
  • Alessandra Mao (Team Veneto)
  • Anna Chiara Mascolo (Carabinieri - H. Sport)
  • Emma Virginia Menicucci (Esercito - CC Aniene)
  • Sofia Morini (Fiamme Oro - Azzurra 91)
  • Bianca Nannucci (Fiamme Oro - RN Florentia)
  • Benedetta Pilato (CC Aniene)
  • Anna Pirovano (Fiamme Azzurre - In Sport)
  • Simona Quadarella (CC Aniene)
  • Chiara Tarantino (Fiamme Gialle - In Sport Rane Rosse)
  • Federica Toma (Carabinieri - In Sport)

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