Gli Europei di Parigi si avvicinano e la direzione tecnica delle squadre nazionali di nuoto ha diramato le convocazioni. Saranno 48 (26 uomini e 22 donne) gli azzurri, "la rappresentativa più numerosa di sempre per un'edizione fuori dall'Italia", sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini. Ci sono anche i campioni olimpici Martinenghi e Ceccon che, formalmente, non avevano ottenuto il tempo limite. Presenti anche i fratelli De Tullio
E' stato diramato l'elenco dei convocati per l'Europeo di nuoto in programma a Parigi e in diretta su Sky. "Sarà la rappresentativa più numerosa di sempre per un'edizione fuori dall'Italia (record a Roma 2022 - 56 atleti, ndr); una giusta sinergia tra quantità e soprattutto qualità - sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini - Questa nazionale è l'espressione di un movimento in buona salute. Ringrazio le società per il grande impegno e i tecnici per la loro professionalità. Ora ci aspetta un banco di prova importante per confermarci tra i protagonisti in campo internazionale". Convocati 48 atleti (26 uomini e 22 donne) in linea con criteri e tempi limite. Saranno schierati 4 atleti e atlete solo nelle gare individuali dei 100 e 200 stile libero. La direzione tecnica si riserva la possibilità di schierare nei 1500 stile libero la plurimedagliata internazionale Ginevra Taddeucci (batterie il 13 agosto) e il campione di tutto Gregorio Paltrinieri (batterie il 14 agosto), punte di riferimento della nazionale di nuoto in acque libere (fiume Senna, 4-8 agosto).
I convocati
- Lorenzo Ballarati (Carabinieri - CC Aniene)
- Jacopo Barbotti (CC Aniene)
- Federico Burdisso (Training Value Network)
- Michele Busa (Fiamme Oro - Imolanuoto)
- Andrea Camozzi (Carabinieri - CC Aniene)
- Thomas Ceccon (Fiamme Oro - Leosport Nice Footwear)
- Simone Cerasuolo (Fiamme Oro - Imolanuoto)
- Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle - Fondazione Bentegodi)
- Luca De Tullio (Fiamme Oro - CC Aniene)
- Marco De Tullio (CC Aniene)
- Daniele Del Signore (Fiamme Gialle - CC Aniene)
- Leonardo Deplano (Carabinieri - CC Aniene)
- Matteo Diodato (Fiamme Oro - Livorno Aquatics)
- Manuel Frigo (Fiamme Oro - Team Veneto)
- Lorenzo Gargani (RN Florentia)
- Giovanni Guatti (RN Florentia)
- Michele Lamberti (Fiamme Gialle - GAM Brescia)
- Francesco Lazzari (Fiamme Oro - Sport Club 12 Ispra)
- Christian Mantegazza (Fiamme Gialle - Team Trezzo Sport)
- Davide Marchello (Esercito - Aurelia Nuoto)
- Nicolò Martinenghi (CC Aniene)
- Filippo Megli (Carabinieri - RN Florentia)
- Alessandro Miressi (Fiamme Oro - CN Torino)
- Alessandro Ragaini (Carabinieri - Team Marche)
- Alberto Razzetti (Fiamme Gialle - My Sport)
- Ludovico Viberti (Fiamme Oro - CN Torino)
Le convocate
- Giada Alzetta (Leosport)
- Lisa Angiolini (Carabinieri - Virtus Buonconvento)
- Matilde Biagiotti (Fiamme Oro - RN Florentia)
- Alessia Bianchi (IN Sport Rane Rosse)
- Paola Borrelli (Fiamme Gialle - IN Sport Rane Rosse)
- Anita Bottazzo (Fiamme Gialle - Imolanuoto)
- Elena Capretta (Fiamme Oro - CC Aniene)
- Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle - Azzurra 91)
- Sara Curtis (Esercito - Roero)
- Chiara Della Corte (Fiamme Oro - Campania Nuoto)
- Silvia Di Pietro (Carabinieri - CC Aniene)
- Anita Gastaldi (Carabinieri - VO2 Nuoto Torino)
- Alessandra Mao (Team Veneto)
- Anna Chiara Mascolo (Carabinieri - H. Sport)
- Emma Virginia Menicucci (Esercito - CC Aniene)
- Sofia Morini (Fiamme Oro - Azzurra 91)
- Bianca Nannucci (Fiamme Oro - RN Florentia)
- Benedetta Pilato (CC Aniene)
- Anna Pirovano (Fiamme Azzurre - In Sport)
- Simona Quadarella (CC Aniene)
- Chiara Tarantino (Fiamme Gialle - In Sport Rane Rosse)
- Federica Toma (Carabinieri - In Sport)