Gli Europei di Parigi si avvicinano e la direzione tecnica delle squadre nazionali di nuoto ha diramato le convocazioni. Saranno 48 (26 uomini e 22 donne) gli azzurri, "la rappresentativa più numerosa di sempre per un'edizione fuori dall'Italia", sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini. Ci sono anche i campioni olimpici Martinenghi e Ceccon che, formalmente, non avevano ottenuto il tempo limite. Presenti anche i fratelli De Tullio

E' stato diramato l'elenco dei convocati per l'Europeo di nuoto in programma a Parigi e in diretta su Sky. "Sarà la rappresentativa più numerosa di sempre per un'edizione fuori dall'Italia (record a Roma 2022 - 56 atleti, ndr); una giusta sinergia tra quantità e soprattutto qualità - sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini - Questa nazionale è l'espressione di un movimento in buona salute. Ringrazio le società per il grande impegno e i tecnici per la loro professionalità. Ora ci aspetta un banco di prova importante per confermarci tra i protagonisti in campo internazionale". Convocati 48 atleti (26 uomini e 22 donne) in linea con criteri e tempi limite. Saranno schierati 4 atleti e atlete solo nelle gare individuali dei 100 e 200 stile libero. La direzione tecnica si riserva la possibilità di schierare nei 1500 stile libero la plurimedagliata internazionale Ginevra Taddeucci (batterie il 13 agosto) e il campione di tutto Gregorio Paltrinieri (batterie il 14 agosto), punte di riferimento della nazionale di nuoto in acque libere (fiume Senna, 4-8 agosto).