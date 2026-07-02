Il mito dell'ippica è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in Inghilterra, nei pressi di Newmarket. La sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo capovolgendosi. Il comunicato della sua agenzia: “Frankie è stato portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse costole rotte e la frattura di un pollice. Le sue ferite sono ancora in fase di valutazione e rimane sotto osservazione per ulteriori esami. Frankie desidera ringraziare i servizi di emergenza"

Grande spavento per Frankie Dettori: il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo, ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia, la H Talent Management, ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale: “Possiamo confermare che Frankie Dettori è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Newmarket nella serata di mercoledì 1 luglio. Un altro veicolo ha urtato la parte posteriore dell’auto che Frankie stava guidando, facendola girare su se stessa e ribaltare. Frankie è stato portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse costole rotte e la frattura di un pollice. Le sue ferite sono ancora in fase di valutazione e rimane sotto osservazione per ulteriori esami. Frankie desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto, insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il team che si sta prendendo cura di lui. Il suo obiettivo ora è riposare e recuperare"