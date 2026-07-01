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Super tempo (ventoso) per Jacobs sui 100 a Eisenstadt

ATLETICA LEGGERA

Doppia grande prova di Marcell Jacobs a Eisenstadt: nei 100 metri corre la batteria in 9”84 e vince la finale con un superbo 9”67. Entrambi i tempi sono stati realizzati con vento oltre il limite di omologazione, ma confermano la forma olimpica dell'azzurro. Jacobs torna al successo internazionale dopo due anni e si candida con forza per il terzo oro continentale consecutivo agli Europei di agosto a Birmingham, che saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW.

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È un Marcell Jacobs in forma olimpica quello che si esibisce sui 100 metri nel meeting austriaco di Eisenstadt, tappa Silver del Continental Tour. L’azzurro già in batteria corre in 9”84 con 2,3 metri di vento al secondo (il limite per l’omologazione del risultato è di 2 metri al secondo); un tempo che, al netto delle condizioni meteo, eguaglia la sua seconda prestazione in carriera, fatta registrare in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo. Sul rettilineo del Burgenland, su una pista ancora umida per la recente pioggia, Jacobs in finale fa ancora meglio e chiude con un iperbolico 9”67, che sarebbe la terza prestazione all-time sui 100, alle spalle solo di Usain Bolt, se non ci fosse un vento da 4,1 metri al secondo, davanti al britannico Romell Glave (9’’76) e al sudafricano Wayde Van Niekek (9’’83).  Jacobs torna a vincere in un meeting internazionale dopo più di due anni (Turku, 18 giugno 2024) e lancia un messaggio chiarissimo, tre giorni dopo il 9”96 di Parigi in Diamond League: per gli Europei di agosto di Birmingham, che saranno in diretta su su Sky e in streaming su NOW, è fortissima la sua candidatura per il terzo oro continentale consecutivo.

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Diamond League, grande Jacobs a Parigi

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