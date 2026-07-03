Jacobs dopo il 9.67 (non omologato) a Eisenstadt: "Come nei miei giorni migliori"

Marcell Jacobs è intervenuto in diretta a Sky Sport per commentare il suo 9.67 al meeeting di Eisenstadt, terzo crono di sempre in qualsiasi condizione seppur non omologato per via del vento: "Un grande risultato, ma che va preso con le pinze - ha puntualizzato il campione olimpico nei 100m a Tokyo 2020 -. Però mi sono risentito come nei giorni migliori e continuo a crescere gara dopo gara, siamo nella direzione giusta. Il grande obiettivo stagionale è l'Europeo" CAMOSSI PER INSIDER: "HA RITROVATO LA SUA CORSA" ascolta articolo

Abbiamo visto un sorriso che ci è piaciuto tantissimo alla fine della gara in Austria, dove sei volato nel vento con quel 9’’67. Un tempo non omologabile, ma che ha tanti significati nella storia dei 100 metri. Cosa ti è passato nella testa quando hai visto il tempo dopo la finale, considerando che avevi già corso un 9’’84 in batteria?

"È stato un grande risultato, che però ovviamente va preso con le pinze. Non ero super convinto di andare a cercare una gara con tanto vento, perché poi si possono fare delle statistiche un po' sbagliate. Quello che per me era importantissimo era ritrovare una tecnica di corsa che nelle ultime gare non avevo avuto e che lì sono riuscito a ritrovare. Il tempo è anche una conseguenza di quando corri bene e ti muovi bene. Sicuramente è un tempo che lì per lì fa un certo effetto, poi però ti rendi conto che va un attimo rivalutato".

Da rivalutare, però c'è una progressione che dimostra il lavoro a cui facevi riferimento tu e a cui abbiamo fatto riferimento con il tuo allenatore, Paolo Camossi. Una crescita da Savona in avanti, con anche dei punti senza vento che sono stati Roma e Parigi, nei quali sei sceso sotto i 10 secondi. Questo percorso era previsto, lo avevate studiato?

"Quello di cui sono più contento è proprio il fatto che dall'inizio stagione ad oggi stiamo continuando a migliorare e sento di avere sempre qualcosa in più. Ad ogni gara riesco ad affinare qualche dettaglio che magari nella gara precedente non ero riuscito a fare. E questo mi porta a migliorare ogni volta che scendo in pista. Paolo (Camossi, l’allenatore, ndr) sperava in una gara ventosa come quella di Eisenstadt, perché voleva che corressi un tempo fortissimo che mi permettesse di trovare delle frequenze che nelle altre gare non ero ancora riuscito a tirare fuori. Siamo riusciti a farlo in questa gara. Sicuramente anch'io ho avuto delle sensazioni a livello tecnico davvero belle: mi sono risentito il me dei giorni migliori ed è quello che dovremmo fare adesso nelle prossime gare".

Paolo Camossi ha detto che sulla finale ha poco da dirti. Invece ci racconti se tu ti sei detto qualcosa rivedendoti?

"A livello tecnico è stata davvero un'ottima corsa. Forse nella parte finale, quando a un certo punto stavo girando talmente alto che quasi stavo perdendo il controllo della corsa, avrei potuto gestirla leggermente meglio. Ho provato a buttarmi sul traguardo, ma l'ho fatto un metro e mezzo prima rispetto alla linea e questo non ha aiutato per il crono finale. Però a livello tecnico posso dire veramente poco. Mi sono sentito davvero io, ho fatto praticamente la metà della fatica rispetto a tutte le altre gare e questo vuol dire che siamo nella direzione giusta".

C'è un post sulla pagina di Sky Sport sui tempi più veloci della storia che è stato ricondiviso più di tutti: davanti a te c'è solo Bolt. Vero, lui con tempi omologabili. Ma che è effetto fa?

"Mi fa venire i brividi. E' comunque un tempo che nel vento vale tanto. Non possiamo controllare l'atmosfera o il clima di una gara: io vado lì, scendo in pista, cerco di correre più veloce degli altri e faccio il mio lavoro. Non possiamo gestire il vento. Perà fa un grande effetto vedere un 6 dopo un 9: sono rimasto un attimo sorpreso e colpito. E rivederlo, anche a livello di statistiche, comunque è una grandissima cosa. Tanti atleti hanno corso nel vento e non hanno corso così forte. Quindi da quel punto di vista sono super orgoglioso, però devo restare coi piedi per terra: è solo una statistica. L'obiettivo è quello di lavorare duramente per arrivare a correrlo senza quel +4 e 1".

Con Usain Bolt avete mai parlato? L'hai mai incontrato? Se c'è qualcosa che ci puoi svelare...

"Ci siamo visti parecchie volte, soprattutto in eventi al di fuori dell'atletica. La prima volta ci siamo incontrati quando sono andato a seguire la Formula 1 ad Abu Dhabi. Poi ci siamo rivisti in altri eventi: anche a Tokyo lo scorso anno, la prima volta in cui veniva a un campionato del mondo dopo il ritiro. Tra di noi c'è rispetto reciproco, siamo stati bene insieme. Abbiamo parlato quasi più di altro, della nostra vita fuori dalla pista rispetto a quello che succede in gara. Per me è sempre stato uno dei miei più grandi idoli, una persona a cui mi ispiro davvero, già essere lì con lui è sempre stato un grandissimo onore".