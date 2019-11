Jon Rahm è il nuovo numero uno d'Europa. A Dubai doppietta storica per lo spagnolo che vince anche il Dp World Tour Championship, evento conclusivo dell'European Tour 2019, contenendo nel finale la rimonta di Tommy Fleetwood con un birdie decisivo alla buca 18. Ventotto anni dopo la leggenda Seve Ballesteros un golfista spagnolo (il secondo nella storia del golf iberico) torna a vincere la Race to Dubai, l'ordine di merito dell'European Tour. Colpo grosso per Rahm, che succede a Francesco Molinari, miglior giocatore del continente nel 2018. Con il trionfo nel Dp World Tour Championship Rahm ha incassato anche un assegno record da 3 milioni di dollari, il premio più alto (come prima moneta) della storia per un torneo di golf. Il tutto che si somma a un premio di altri 2 milioni per un totale di 5 milioni quale campione della Race to Dubai. Si chiude male la stagione di Chicco Molinari, che ha terminato al 40° posto.