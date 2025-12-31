Nadia Battocletti cala il tris e rivince per il terzo anno consecutivo la corsa di San Silvestro di Bolzano BOclassic. La trentina si è imposta sui 5mila metri nel centro storico del capoluogo altoatesino in 15:50 davanti a Federica Del Buono e all'etiope Ksanet Alem. Nadia, dopo la gara, si è detta felice di aver portato a casa il terzo successo a Bolzano. "Avevo programmato una corsa in progressione e sono riuscita a vincere", ha detto la pluricampionessa. Il suo sguardo è comunque già rivolto al 2026. "A breve inizierò con la preparazione al caldo per i campionati del mondo indoor in Polonia a marzo. Parteciperò per la prima volta a questo tipo di competizione, mentre d'estate sarò al via ai campionati europei su pista".