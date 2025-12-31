La campionessa azzurra chiude l'anno con un'altra vittoria: per Battocletti trionfo nella corsa di San Silvestro BOclassic a Bolzano. Secondo posto per Federica Del Buono, terza l'etiope Ksanet Alem. Nei 10 km maschili terzo posto per l'azzurro Crippa
Nadia Battocletti cala il tris e rivince per il terzo anno consecutivo la corsa di San Silvestro di Bolzano BOclassic. La trentina si è imposta sui 5mila metri nel centro storico del capoluogo altoatesino in 15:50 davanti a Federica Del Buono e all'etiope Ksanet Alem. Nadia, dopo la gara, si è detta felice di aver portato a casa il terzo successo a Bolzano. "Avevo programmato una corsa in progressione e sono riuscita a vincere", ha detto la pluricampionessa. Il suo sguardo è comunque già rivolto al 2026. "A breve inizierò con la preparazione al caldo per i campionati del mondo indoor in Polonia a marzo. Parteciperò per la prima volta a questo tipo di competizione, mentre d'estate sarò al via ai campionati europei su pista".
Crippa terzo nei 10 km
L'etiope Yomif Kejelcha ha vinto la gara di San Silvestro di Bolzano BOclassic con il tempo di 27'42. Il detentore del record del mondo sulla mezza maratona ha frantumato il vecchio primato del percorso di 17". Secondo il connazionale Telahun Haile Bekele (+0:05) e buon terzo l'ormai maratoneta Yeman Crippa (+0:14). Il trentino dopo la gara si è detto soddisfatto del risultato vista la forte concorrenza di quest'anno e il fatto che pochi giorni fa ha corso la maratona di Valencia. Il recordman del mezzofondo italiano non ha comunque nascosto un po' di rammarico per non essere riuscito in dieci partecipazioni a portare a casa una vittoria a Bolzano