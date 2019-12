Marcialonga 2020, il 26 gennaio su Sky Sport

La più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia arriva per la prima volta su Sky Sport. Sarà, infatti, trasmessa su Sky la 47esima edizione della Marcialonga, in programma domenica 26 gennaio 2020 e presentata oggi. Conosciuta anche con il nome di Marcialonga di Fiemme e Fassa, come da tradizione, anche la prossima edizione si disputerà l’ultima domenica del mese di gennaio e Sky seguirà l’intero evento in diretta, dall’inizio alla fine, anche con finestre sulle manifestazioni collaterali. Sulle nevi delle due valli trentine, tra splendidi paesaggi, saranno in migliaia tra grandi specialisti e semplici amanti dello sci di fondo a percorrere i quasi 70 km della Marcialonga, che partirà da Moena per concludersi a Cavalese. Appuntamento, quindi, su Sky Sport, domenica 26 gennaio 2020 per seguire in diretta la celebre Ski-Marathon trentina.