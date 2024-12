XCAT a Dubai, lo spettacolo va in scena

A Dubai in scena la finale del campionato mondiale XCAT con un equipaggio italiano in lotta per il titolo. Il team dei fratelli Schiano si gioca il primato nelle ultime due gare stagionali

La finale del campionato del Mondo XCAT, a Dubai, vede due team in classifica generale distanziati di un solo punto. Un campionato equilibrato che si appresta al rush finale, dispensando spettacolo e soprattutto con ben quattro team italiani a tenere banco. Proprio il team dei fratelli Schiano (Giuseppe e Rosario) si giocano il primato in classifica con queste due ultime gare stagionali. Alle loro spalle Swecat, l’equipaggio svedese che ha dimostrato di poter contendere il titolo con Groth alle manette e Johansen al timone. Per il terzo classificato Victory team, l’impresa è quasi impossibile, così come anche per l’altro team italiano di Alfredo Amato, dato che a disposizione rimangono ancora 70 punti. La sorpresa è stata quella di una sorta di gemellaggio tra un pilota italiano, Marco Bonanomi, campione italiano GT e pilota ufficiale Audi alla 24 ore di LeMans, con Rosario Schiano della barca numero 96. Si sono alternati alla guida della macchina portata in pista al Rally di Monza dallo stesso Bonanomi (con Schiano navigatore) e qua a Dubai sul catamarano del team Fujairah. Emozioni che si sono contrapposte tra i 200 km/h della barca e lo slalom sulla vecchia parabolica di Monza, alimentate da una forte componente adrenalinica in entrambe le occasioni. Adesso i fratelli Schiano ritornano a pensare alla gara finale e al campionato, con un super tifoso in tribuna, Marco Bonanomi.