Sky in forma in 5': circuito fitness gambe e glutei

In queste feste tutti abbiamo mangiato troppo... Come si ritorna in forma? Dedicando 5 minuti di orologio al nostro benessere! Basta accendere la tv e seguire passo dopo passo gli esercizi in modo facile ed efficace. Solo 5 minuti e con Melissa Zino, fitness influencer, vi portiamo la palestra in casa. Anche su on demand

Fitness su Sky? Sì., con noi Sky in forma in 5 minuti. Non è uno scherzo! Ci puoi riuscire davvero! La Wellness influencer Melissa Zino arriva a casa tua con una serie di circuiti di 5 minuti per gambe, braccia, addome e glutei. Ogni esercizio è spiegato nei dettagli per farlo nella posizione corretta e seguendo le immagini non puoi sbagliare.

Fitness anche on demand

La versione on demand ti permette di scegliere in ogni momento quando “prenderti i tuoi 5 minuti”. In poco tempo diventerà il tuo appuntamento fisso e potrai aumentare il ritmo o scegliere la versione avanzata dell’esercizio. Cinque minuti per ritrovare la forma fisica, il benessere, l’autostima.