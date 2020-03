La boxe azzurra sul ring di Londra, subito 4 vittorie

Il mondo dello sport si ferma, mentre a Londra la boxe continua a salire sul ring, compresa quella azzurra. A combattere nel torneo europeo di qualificazione per Tokyo 2020 oggi erano cinque gli italiani e di questi ben quattro hanno centrato la vittoria (Mouhiidine, Fiori, Testa e Carini). Irma Testa, superando nettamente (5-0) la svizzera Brugger, si è guadagnata il pass per gli ottavi dei 57 Kg in cui il 17/3 se la vedrà con la Russa Vorontsova, testa di serie numero 1. Sconfitta (5-0) per il 63 Kg Paolo Di Lernia, battuto dall'ucraino Khartsyz. Vittoria (3-2) sul bosniaco Bosnjak per il campano Abbes Aziz Mouhiidine, che negli ottavi dei 91 Kg (17/3) sfiderà il turco Ilyas. Angela Carini nei 69 Kg ha fatto suo l'accesso ai quarti infliggendo un 5-0 all'irlandese Desmond. Il 17/3 la boxer campana salirà sul ring contro la francese Sovinco con la quale si giocherà il pass per Tokyo 2020. Esordio vincente anche per l'81 Kg Simone Fiori, che ha sconfitto nei 16 di categoria il finlandese Aliu (match interrotto per ferita di Aliu e andato ai punti: 5-0 per FIORI). Il 17 PV negli ottavi si troverà davanti il russo Khataev.

La soddisfazione dei coach

"Irma Ha vinto - le parole di Coach Emanuele Renzini soprattutto in virtù di una netta superiorità tecnica rispetto alla svizzera. Era un po' contratta, causa tensione pre-gara, all'inizio del match ma si è sciolta con il passare delle riprese. Martedì sarà una bellissima sfida contro la campionessa del mondo e testa di serie n. 1 Vorontosva. Angela ha vinto con merito ma so che può fare di più, conoscendo le sue grandissime qualità". "Buon Match" queste le dichiarazioni di Coach Giulio Coletta "da parte di Di Lernia, che non ha di certo demeritato. Il nostro è partito bene nella prima, vincendola con merito, mentre dalla seconda in avanti l'ucraino è riuscito a tenere meglio la distanza. Mouhiidine si è complicato la vita in un match che avrebbe dovuto stravincere, ma che alla fine ha vinto per il rotto della cuffia. Bellissima prova di Simone Fiori che è entrato convintissimo sul ring, imponendosi in tutte e tre le riprese".



Lunedì saranno tre gli azzurri in gara: tra le donne (51 Kg) Sorrentino-Grygorian, tra gli uomini (75 Kg) Cavallaro-Darchinyan ARM e (69 Kg) Mangiacapre-Kapuler.