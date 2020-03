5/20

Federica Pellegrini: "A tutti papà ...a chi sta soffrendo, a chi è da solo, a chi non riesce a vedere la propria famiglia, a chi è attaccato ad un respiratore, a chi purtroppo se n’è andato in questi giorni o in passato, a chi lavora in corsia, in ospedale, in terapia intensiva, in ambulanza...auguri a tutti i papà che come il mio stanno a casa... PAPÀ SIETE UNA FORZA" (foto @kikkafede88)