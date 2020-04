Performance da urlo di Jeremy Roenick, 50enne ex giocatore di NHL: nel suo giardino si è reso protagonista di un octathlon casalingo rivisitato ai tempi del coronavirus. Dal basket all'amato hockey, dal calcio al salto con gli ostacoli passando per baseball, ciclismo e surf: in un minuto di video Roenick si è dilettato in otto discipline. Senza contare flessioni, addominali e il sorprendente finale: l'ex hockeista si è seduto sul divano a mangiare muffin e nachos. Una merenda meritata dopo l'allenamento

