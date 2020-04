6/13 ©Getty

L'incontro prima del match tra i due manager, con il saluto a pugno raccomandato per evitare contatti ravvicinati. "E' un evento storico - aveva detto alla NBC il General Manager dei Monkeys, Justin Liu -. Siamo la prima lega professionistica a tornare in campo dopo l'emergenza coronavirus, un segnale di speranza per tutti"

Riparte il baseball con robot e cartonati. VIDEO