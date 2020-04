Nel video estratto da #CasaSkySport, Federico Buffa prova a definire con poche parole alcune leggende che hanno scritto la storia dello sport: "Ali è stato una speranza per l'umanità, Pelé è stato metà uomo e metà felino, Phelps è un anfibio che ha dimostrato di saper vivere in due ambienti, Jordan era in grado di dominare psicologicamente tutti i giocatori"

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI