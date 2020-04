Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

ArcelorMittal, sospetto nuovo positivo al coronavirus

C'è un nuovo sospetto di positività al coronavirus in Arcelor Mittal a Taranto. Lo rende noto il sindacato Fim Cisl. Il dipendente dell'acciaieria sarebbe stato già sottoposto al tampone, così come tutti i colleghi che hanno avuto contatti con lui

Gori: "In Rsa è stata ritardata la chiusura delle visite"

"Troppi morti nelle Rsa? All'inizio è stato consentito ai familiari e ai parenti di entrare per visitare i propri cari e questa cosa è andata avanti fino a marzo avanzato". Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a 'Che tempo che fa' su Rai2

Gori: "Solo 1/3 tamponi per nuovi contagi"

"I tamponi effettuati in Lombardia negli ultimi giorni sono aumentati, ma in questo numero ci sono anche quelli di uscita per i guariti, e sono due ciascuno. Così un terzo dei tamponi viene fatto per verificare nuovi contagi e due terzi per accertare la guarigione". Lo ha spiegato il sindaco di Bergamo Gori a "Che tempo che fa"

Palermo, grigliata sui tetti per eludere controlli: blitz della polizia

Nella giornata di Pasqua in un quartiere di Palermo sono state organizzate grigliate sui tetti per eludere i controlli. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno poi proceduto all'identificazione dei "furbetti" dopo alcune segnalazioni. GUARDA IL VIDEO

Real Sociedad: "Proseguiamo con allenamenti individuali"

Con un comunicato ufficiale la Real Socieda ha annunciato che non ci sarà alcuna ripresa di sedute di allenamento di gruppo a partire martedì 14 aprile. "I giocatori proseguiranno il loro lavoro individuale", fa sapere il club basco in una nota. I DETTAGLI

Gravina a Sky: "Test a fine aprile, poi si riparte"

"I campionati ricominceranno quando ci saranno garanzie per la salute dei nostri atleti. Mercoledì 15 aprile ci sarà una riunione del nostro comitato scientifico federale, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo alle Leghe. Inizieremo, mi auguro entro fine aprile, con dei controlli per garantire la negatività dei giocatori. Poi seguiranno gli allenamenti". Così il presidente Figc Gravina a SkyCalcioClub

Gravina a Sky: "Nessuna scadenza per la ripresa"

"Calcio in Estate? Non abbiamo una scadenza, ci adegueremo alle indicazioni della Uefa e della Fifa e alle direttive del nostro comitato tecnico-scientifico e del governo. L'idea è di completare i campionati, se sarà possibile". Così Gravina a SkyCalcioClub. LA VIDEO-INTERVISTA AL PRESIDENTE FIGC

Locatelli: "Riaprirei scuole da settembre"

"Credo che si possa pensare di posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno". Così il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli a "Che tempo che fa" su Rai2, aggiungendo che "in ogni caso la decisione spetta al governo"