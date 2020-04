"United per l'Italia", la sfida virtuale fra calciatori in LIVE STREAMING

Le stelle del calcio si sono riunite per una partita virtuale a scopo benefico: è "United per l'Italia", match molto speciale a cui hanno partecipato tanti campioni come Immobile, Florenzi e Materazzi. L'evento è in diretta su Sky Sport Uno e in livestreaming su skysport.it. E da mercoledì 15 aprile scatta anche la Sky Sport eCup CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Fare beneficenza e allo stesso tempo divertirsi insieme. È questo lo scopo di "United per l’Italia", la sfida eSport a cui stanno per prendere parte stasera i campioni del calcio. Nel giorno di Pasquetta, tanti calciatori hanno deciso di afferrare il joypad per unirsi a questo evento speciale. Da Ciro Immobile ad Alessandro Florenzi, passando per Marco Materazzi: giusto per fare qualche nome, saranno tante le stelle che giocheranno la partita virtuale da casa per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile, allo scopo di contrastare l’emergenza coronavirus. Oltre ai calciatori professionisti, sarà presente anche un pro-player degli esports in ognuna delle due squadre, che si affronteranno in tre tempi da 15 minuti. La squadra che avrà realizzato più gol nei diversi round si aggiudicherà il titolo. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, mentre il pre-partita è in corso. A seguire il post gara su Sky Sport 24. È possibile seguire il match anche in live-streaming su skysport.it. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Mastrorilli, in studio Mario Giunta e Gianluigi Bagnulo.

La raccolta fondi Si tratta di una delle iniziative Sky legate alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi SKY#IoRestoACasa (https://www.sky.it/iorestoacasa) a sostegno della Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente n. 66387 (IBAN IT84Z0306905020100000066387) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19.