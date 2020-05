Da Danilo Gallinari a Marco Belinelli, da Filippo Tortu a Sofia Goggia: 16 atleti azzurri scendono in campo per sensibilizzare gli italiani in vista della ripartenza dopo il lockdown. In un video pubblicato dal Coni con l'hashtag #IoMiProteggoSempre i nostri campioni in mascherina invitano le persone a non sottovalutare il rischio. Perché "proteggere se stessi equivale a proteggere gli altri"

Gli atleti azzurri tornano in campo per l'inizio della vera fase 2 in Italia. Dopo il messaggio di ringraziamento e di sostegno a medici e infermieri, l'Italia Team ha realizzato un altro video per sensibilizzare le persone alla vigilia della ripartenza di molte attività nel Paese. Sedici campioni di varie discipline, dalle stelle del basket Nba, Marco Belinelli e Danilo Gallinari, al velocista Elia Viviani, da Filippo Tortu a Sofia Goggia. Nel video pubblicato dal Coni i nostri campioni esortano gli italiani a non sottovalutare i rischi. "Io mi proteggo sempre" è l'appello in versione hashtag della campagna, perché da lunedì 18 maggio ci si potrà spostare senza certificazioni, ma l'utilizzo della mascherina è fondamentale così come il distanziamento sociale.

Gli atleti che partecipano all'iniziativa

Nel video della nuova campagna di sensibilizzazione compaiono Marco Belinelli (basket), Vito Dell'Aquila (taekwondo), Francesco Di Fulvio (pallanuoto), Arianna Fontana (short track), Danilo Gallinari (basket), Sofia Goggia (Sci), Jessica Rossi (tiro a Volo), Daniele Lupo (beach volley), Alessandro Mazzara (skateboard), Francesco Molinari (golf), Aldo Montano (schema), Erika Piancastelli (softball), Irma Testa (pugilato), Filippo Tortu (atletica), Giuseppe Vicino (canottaggio) ed Elia Viviani (ciclismo).