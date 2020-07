Campioni d'oro in scena al Napoli Teatro Festival

Per la sezione "Sport Opera" di NTF che sarà in scena fino al 20 luglio, Patrizio Oliva, Pino Maddaloni e Margherita Granbassi, insieme all'attore Mariano Rigillo, protagonisti di "Pre Ludi", spettacolo che ha fatto ritrovare insieme l'arte classica con i più antichi e, decisamente, più classici degli sport, grazie ai 3 medagliati d'oro

Uno spettacolo-concerto "Pre Ludi" in prima assoluta ha aperto la rassegna "Sport Opera" curata da Claudio Di Palma e parte del Napoli Teatro Festival. La rappresentazione andata in scena al real Bosco di Capodimonte è abilmente guidata da Mariano Rigillo, unico vero attore, che sottolinea in endecasillabi i brani recitati dai tre campioni azzurri: Patrizio Oliva, che conuistò l'oro a Mosca 1980, Pino Maddaloni che a Sydney 2000 salì sul podio più alto e Margherita Granbassi che fu bronzo a Pechino 2008, ma era già stata oro ai Mondiali 2006, nel fioretto.

Sono atleti fuori e in scena, portano la loro presenza fisica e verbale. Interpretano pezzi dell’Odissea (la scazzottata tra Ulisse ed il mendicante Iro – Oliva e Maddaloni), l’Eneide (Oliva) e l’Orlando Furioso (Granbassi). L’interpretazione dei classici dei due atleti napoletani è in dialetto, una trasposizione fatta ad hoc per loro.

E recitano indossando i loro abiti da sport, in boxer Oliva, con il judogi Maddaloni e con maschera e fioretto la Granbassi. Segnano il ritmo dell’intera performance e raccontano anche la loro personale prestazione al momento della conquista della medaglia. I monologhi, forti spontanei ed incisivi, li hanno scritti di loro pugno.