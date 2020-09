Tutto pronto in Sardegna per il WPT di padel

Al via a Cagliari, dal 6 al 13 settembre, il primo evento tricolore dedicato ai migliori interpreti del circuito mondiale di padel. Sei campi di gioco per seguire l’èlite del World Padel Tour. In diretta su Sky Sport Arena da venerdì 11

Il Padel mondiale sbarca a Cagliari dal 6 al 13 settembre. Per la prima volta una regione italiana ospiterà una prova del “World Padel Tour”, il circuito mondiale che riunisce i migliori protagonisti della disciplina. Il 1° Open italiano (maschile/femminile), ribattezzato per l’occasione “Sardegna Open 2020”), accoglierà i più forti giocatori di Padel del ranking mondiale. Il capoluogo della Sardegna diventa il palcoscenico internazionale dello sport più emergente al mondo. Sarà anche uno dei primi eventi sportivi (post-Covid) aperti al pubblico. Il World Padel Tour ha una durata di 11 mesi, con tappe che si svolgono principalmente in Spagna, ma anche in Argentina, Brasile, Messico, Francia, Belgio, Inghilterra e Svezia. Un lungo viaggio che si snoda attraverso i continenti, porterà i top player del Padel ad affrontarsi per scalare la classifica mondiale. La Sardegna, con Cagliari, sarà l’unica tappa italiana dell’evento.

Il “WPT Sardegna Open 2020 – presented by Enel” è uno dei primi eventi (post Covid-19) aperti al pubblico. Si giocherà principalmente al Tennis Club Cagliari (dove sono stati allestiti 5 campi). Il circolo ospita, da sempre, grandi manifestazioni, come per esempio l’ultimo incontro di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud (disputato nel marzo 2020). Per l’occasione le tribune del “campo centrale” del TC Cagliari potranno ospitare fino a 376 spettatori. Tra le novità dell’Open, la terrazza del Bastione di Saint Remy, dove la bellezza dell’edificio, che si affaccia su piazza Costituzione, farà da cornice alle performance dei protagonisti del Padel. Previsto, solo per quest’ultimo campo, l’accesso “gratuito” al pubblico (a riempimento spontaneo “controllato” e nel rispetto del distanziamento sociale).

Si giocherà al TC Cagliari e al Bastione di Saint Remy

Il torneo su Sky Sport Arena leggi anche Padel, dall'11 al 13/9 il WPT Sardegna Open su Sky In diretta su SKY Sport Arena (canale 204) i match in programma sul campo centrale del Tennis Club Cagliari. Primo appuntamento venerdì 11 settembre dalle ore 9.30, per seguire live sei partite dei quarti di finale (4 maschili e 2 femminili); poi, sabato 12 settembre, le semifinali femminili, alle 10, e quelle maschili, alle 16, per chiudere domenica 13 settembre, dalle 10, con le due finali. Telecronache affidate ai giornalisti Alessandro Lupi e Gianluigi Bagnulo, affiancati, nel commento, dall’allenatore della Nazionale Italiana di Padel Gustavo Spector e dall’ex azzurro Saverio Palmieri.

La formula del Torneo Il tabellone principale del WPT Sardegna Open 2020 prevede 28 coppie (maschili/femminili). Nello specifico le prime 22 del ranking mondiale, 2 wild card, e 4 provenienti dalla fase di “Previa”. Al tabellone principale, potranno accedere direttamente le migliori 22 coppie del ranking WPT + 2 wild card (World Padel Tour). Nella fase di “Previa” potranno accedere invece 16 coppie direttamente dal ranking WPT (8 coppie per il circuito femminile) e 8 coppie provenienti dalla fase di “pre-previa.” Questa fase porterà alla individuazione di 4 coppie inserite poi nel tabellone principale. Alla fase di “Pre Previa” potranno accedere le successive coppie provenienti dal ranking WPT e 4 wild card (3 per il circuito femminile) scelte in collaborazione con la FIT.