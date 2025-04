Wanda Diamond League al via in Cina

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. Sabato 26 aprile in diretta dalle 13 su Sky Sport Arena e NOW la prima tappa della stagione della Wanda Diamond League, il circuito più importante del calendario internazionale. Occhi puntati sull’Egret Stadium di Xiamen, in Cina, che anche quest’anno ospita l’appuntamento di apertura della stagione di Diamond League. La telecronaca sarà di Nicola Roggero e Stefano Baldini. La grande atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (Fb/Ig/X @SkySport).