Iran, Cio "scioccato" per esecuzione wrestler

L'esecuzione in Iran di un giovane lottatore iraniano, condannato per l'omicidio di un funzionario pubblico durante proteste antigovernative nel 2018, ha scioccato Il Comitato olimpico internazionale. Il presidente Thomas Bach aveva fatto "appelli personali diretti alla Guida suprema e al presidente iraniani e ha chiesto pietà per Afkari, nel rispetto della sovranità dell'Iran"