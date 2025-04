L'attesa era quasi tutta per l'astista svedese "Mondo" Duplantis, ma nella giornata inugurale della prima tappa della 'Diamond League' - al Meeting di Xiamen - la scena se l'è presa Karsten Warholm. Il norvegese, infatti, ha stabilito un nuovo record del mondo nei neonati 300 ostacoli (che si alternerà ai 400 hs e insieme ad essi formerà anche una classifica combinata), disciplina introdotta ufficialmente dalla World Athletics solo poche settimane fa. Il 29enne (che detiene il primato mondiale anche nei 400) ha corso in 33''05, migliorando il precedente primato di 21 centesimi che aveva stabilito lui stesso a Oslo, il 6 giugno 2021. Secondo posto per il brasiliano Matheus Lima (33''98), gradino più basso del podio per il giapponese Ken Toyoda (34''22).