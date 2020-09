Sono trascorsi più di tre mesi dallo scorso 19 giugno, quando Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Pienza durante una staffetta di beneficenza in handbike. Dopo i primi interventi tra Siena e Lecco, il 24 luglio è stato necessario il trasferimento al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano in seguito ad alcune complicazioni. Il precedente comunicato, risalente al 19 agosto, citava "miglioramenti clinici sostanziali" oltre all’autonomia nella respirazione di Zanardi. Ora l’ultimo bollettino del San Raffaele: "Progressi significativi, ma i medici ribadiscono il permanere di un quadro clinico generale complesso, sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi". Come prosegue la nota, Alex "sta affrontando un percorso di cure sub-intensive", ha "iniziato un ulteriore percorso chirurgico volto alla ricostruzione cranio facciale" e "da diversi giorni è sottoposto a sedute di riabilitazione cognitiva e motoria".