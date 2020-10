I partecipanti

Ogni match sarà l’occasione per osservare sul campo i giovani campioni della Federazione Italiana, accanto a grandi ex calciatori, amati dal pubblico. Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Alessandro Costacurta si metteranno infatti alla prova in un ambiente insolito, come quello indoor. Si sono appassionati negli ultimi anni al padel, diventando dei buoni giocatori amatoriali. Nicolò De Devitiis condurrà l’evento.

Tra sport e innovazione

Pure Air Padel Challenge Trophy nasce dall’intento di unire la passione per lo sport alla tecnologia innovativa per un’aria purificata, ideale per supportare il benessere di tutti, anche degli sportivi in campo. Grazie a Dyson, la qualità dell’aria viene mantenuta a un livello ottimale, garantendo un efficace e costante ricircolo all’interno dell’ambiente indoor, oltre che la possibilità di beneficiare di un flusso d’aria d’aria caldo o fresco, in base alle necessità. In questo modo i protagonisti in campo possono dare il massimo, con la garanzia di respirare aria purificata mentre competono per vincere. Un evento in cui la tecnologia è al servizio dello sport e del benessere e un’occasione per portare al centro della riflessione l’importanza della qualità dell’aria.