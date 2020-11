World Table Tennis, il tennistavolo torna su Sky

Torna il grande tennistavolo su Sky Sport. Sul canale Sky Sport Collection, sabato 28 e domenica 29 novembre, a partire dalle ore 11.30, andranno in onda le semifinali e finali del World Table Tennis, un nuovo circuito internazionale con una formula innovativa, agile e che mette di fronte i più grandi assi di questo sport. Sedici giocatori e altrettante giocatrici si sfidano sulla penisola di Macao (Cina), e ciascuno dei due tornei avrà un montepremi complessivo di 400.000 dollari. Le prime tre teste di serie sono cinesi: in campo maschile Xu Xin, Ma Long e Lin Gaoyuan, in campo femminile Chen Meng, Sung Yingsha e Wang Manyu. Ma le sorprese non mancano, come quella che ha visto lo svedese Falck battere per 3-1 ed eliminare nei quarti proprio la testa di serie numero 1 in campo maschile, Xu Xin. Dopo una lunga serie di qualificazioni, arriva il piatto forte: le semifinali e le finali che designeranno i vincitori. Le due finali si svolgeranno al meglio dei 9 set agli 11 punti, con i primi otto con “sudden death” (punto decisivo) sul 10-10 e l’eventuale nono set che sarà assegnato con i classici due punti di vantaggio. Telecronaca di Massimo Tecca e Antonio Di Silvio.