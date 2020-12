Boxe, Holyfield lancia la sfida a Tyson

Evander Holyfield ha già sconfitto Iron Mike per ben due volte. Ma non gli bastano. E, dopo aver visto il ritorno di Tyson sul ring, il pugile 58enne è pronto alla terza sfida: “Questo match dobbiamo farlo, è la nostra eredità”

“Saliamo sul ring ancora una volta. E’ ora di dare al mondo quello che vogliono veramente vedere”. Evander Holyfileld lancia da Instagram la sfida a Mike Tyson. Dopo averlo visto sul ring, sabato scorso a Los Angeles, l’ex campione vorrebbe riproporre l’incontro già andato in scena per due volte: nel primo match Evander vinse per ko all’undicesimo round e nel secondo- quello del 1997 passato alla storia per il morso all’orecchio- Tyson venne squalificato. Non c’è due senza tre: e allora ecco che Holyfield pubblica una “locandina” del terzo incontro, quello che vorrebbe si disputasse a breve. “Questo match dobbiamo farlo, è la nostra eredità. Sabato scorso hai detto che eri pronto ad affrontarmi, quindi firma il contratto e sali sul ring, Tyson. Il mondo sta aspettando la tua risposta e io sono pronto“.