Padel, il Master Final 2020 LIVE su Sky Sport

Su Sky un altro grande appuntamento con il padel, per seguire il torneo maschile e femminile dell’Estrella Damm Master Final, in programma nell’isola spagnola di Minorca.

Si tratta dell’evento conclusivo del World Padel Tour, che vedrà impegnate le otto migliori coppie maschili e femminili. Sky trasmetterà in diretta le giornate conclusive dell’evento, dal 10 al 13 dicembre, dai quarti di finale alle finali di domenica. Sul campo i migliori interpreti di questa spettacolare disciplina sportiva, con il primo appuntamento fissato per domani su Sky Sport Collection, a partire dalle ore 12, con la prima parte degli ottavi di finale femminili e maschili, cui farà seguito, alle 16.30, la seconda parte. Ultimi tre giorni su Sky Sport Arena: venerdì, sempre alle 12 e alle 16.30, spazio ai quarti di finale; poi, sabato le semifinali maschili e femminili, alle 10 e alle 16.30, e in chiusura, domenica, le due finali che assegneranno il titolo di questa edizione (ore 10.15 femminile, ore 12.15 maschile). Telecronache affidate ad Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo e Stefano De Grandis, con il commento dell’ex azzurro Saverio Palmieri.