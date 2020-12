Lotta, Chamizo 2° a Belgrado: vince Zhamalov

Secondo posto per Frank Chamizo nella libera di coppa del mondo di lotta. Alla Stark Arena di Belgrado, nella finale contro Zhamalov, l’azzurro era in vantaggio 2-1 fino a tredici secondi alla fine, ma il russo è riuscito a ribaltare il risultato con un attacco che lo ha portato sul 4-2

È svanito, negli ultimi dieci secondi di lotta a Belgrado, l'oro di Frank Chamizo nella libera di Coppa del Mondo Individuale. L'italiano di origini cubane, ha perso infatti dal russo Razambek Zhamalov, dovendo accontentarsi della medaglia d'argento.



Decisiva l'ultima azione del match, un po' contestata dall'angolo italiano: il ct Pietro Piscitelli ha infatti chiesto un challenge perché il piede di Chamizo, fuori dal cerchio avrebbe dovuto far interrompere l'azione (e l'italiano avrebbe così vinto l'incontro).



Ma arbitro e giudici hanno inteso invece il gesto come un semplice effetto provocato dall'attacco, optando per la continuità del gesto tecnico, culminato con i punti decisivi a sconfiggere Chamizo.