Pallamano, Europei femminili: fase finale su Sky

Nuovo appuntamento con la grande pallamano internazionale su Sky Sport Arena. In Danimarca si giocano semifinali e finale dei Campionati Europei 2020 femminili. Oggi in diretta Francia-Croazia alle 18 e Danimarca-Norvegia alle 20.30. Domenica 20 dicembre alle 18.15 la finale per il 14^ titolo della storia

Tutto in tre giorni. I Campionati Europei 2020 femminili di pallamano in Danimarca giungono al fine settimana conclusivo e lo fanno in diretta su Sky Sport Arena. Tra le due semifinali del 18 dicembre e la finale del 20 dicembre, nella irreale atmosfera della Jyske Bank Boxen di Herning totalmente vuota, la 14esima edizione del torneo continentale procede spedita e dà l’impressione di potere uscire indenne nonostante i rischi dettati dalla pandemia. Nessuna gara rinviata o annullata dall’inizio del 3 dicembre scorso e bolla di Herning e di Kolding, le uniche due città coinvolte nella organizzazione, che sembra avere tenuto nonostante i timori della vigilia.

Riflettori puntati ora sul campo. Il 18 dicembre le due semifinali, prima Francia-Croazia (alle 18.00) e a seguire Danimarca-Norvegia, dalle 20.30. Ci saranno le transalpine campionesse d’Europa in carica, che nel confronto inaugurale della giornata raccoglieranno la sfida della sorprendente Croazia, alla prima semifinale della sua storia e che in questi Europei – dato curioso – ha ottenuto cinque vittorie in sei partite, più di tutte quelle riportate dalla stessa squadra nelle quattro edizioni comprese tra 2010 e 2018. Dall’altro lato del tabellone le padrone di casa danesi, fin qui trascinate dalle prodigiose prestazioni del portiere Sandra Toft, ma soprattutto la Norvegia. Le scandinave hanno fin qui sempre vinto, sono trascinate dalla superstar Nora Mørk, migliore realizzatrice del torneo con 42 reti e in più hanno la storia dalla loro parte: vantano sette medaglie d’oro dal 1994 a oggi, record di sempre. Insomma, Norvegia principale indiziata per il gradino più alto del podio.

Per le due vincitrici degli incroci di venerdì si spalancheranno le porte per la finale del 20 dicembre, ancora a Herning. E ancora su Sky Sport Arena, con collegamento alle ore 18.15 per vivere le emozioni della grande pallamano internazionale.