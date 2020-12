Spettacolarità, ritmi vertiginosi, l’adrenalina, ecco gli ingredienti della pallamano. Oggi li mescoliamo anche a nocciole e cioccolato... Perchè portiamo Riccardo Stabellini, terzino sinistro di Sassari e della Nazionale, in cucina per preparare qualcosa di molto goloso e per scoprire i suoi segreti in campo e fuori. Vediamo se riesce a fare gol anche con la ricetta del cioccolato soffiato!