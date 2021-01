Pallamano, Mondiali maschili 2021 al via in Egitto

Su Sky Sport le migliori partite dei Mondiali di pallamano che si aprono oggi in Egitto. Si inizia con la fase a gironi: il 14 e 15 gennaio Norvegia-Francia e Spagna-Brasile su Sky Sport Arena. In campo le 32 squadre più forti del pianeta

Per la prima volta a 32 squadre e rigorosamente a porte chiuse, si apre oggi, 13 gennaio, la 27^ edizione dei Campionati Mondiali maschili di pallamano. Si giocherà in quattro diversi impianti d’Egitto, alla sua seconda edizione da nazione ospitante dopo il 1999. E ci sarà la Danimarca, detentrice del titolo conquistato nella edizione di due anni fa davanti al pubblico amico di Herning. Mai così lungo e mai così corposo – si gioca dal 13 al 31 gennaio – il torneo prenderà il via con una fase a gironi che ha di fatto diviso tra loro quasi tutte le squadre europee, tradizionalmente le grandi favorite per la vittoria finale, rimandando alla settimana del Main Round. Le uniche due big che si scontreranno da subito sono Norvegia e Francia, una argento nel 2017 e nel 2019, l’altra medaglia d’oro in ben sei occasioni tra 1995 e 2017. Scandinavi e transalpini saranno opposti già il 14 gennaio, alle 20.30, nel primo appuntamento in diretta su Sky Sport Arena.

Le squadre da cerchiare in rosso fuori dal Vecchio Continente – Spagna e Danimarca prime indiziate per la vittoria finale – saranno l’Egitto padrone di casa, le sudamericane Argentina e Brasile. Le notizie dell'ultima ora, intanto, testimoniano le difficoltà del momento: le molteplici positività al Covid hanno costretto Repubblica Ceca e USA al ritiro dal torneo, notizia evidentemente nell'aria da qualche giorno visto il pronto ingresso nel novero delle partecipanti da parte di Macedonia del Nord e Svizzera. Tra le altre curiosità, inizia uno dei primi grandi eventi in cui la Russia, dopo la squalifica confermata nel dicembre scorso dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, competerà come delegazione “indipendente” sotto il nome di Federazione russa di pallamano.

Quanto alla formula, la prima fase garantirà il passaggio al secondo turno per tre squadre di ciascun girone, dando così vita ad altri quattro raggruppamenti, ognuno dei quali da sei squadre, le cui partite sono programmate tra 20 e 25 gennaio. Le prime due andranno ai quarti di finale del 27 gennaio, per poi procedere ad eliminazione diretta fino alle semifinali del 29 gennaio e alla finale del 31 gennaio al Cairo Stadium Indoor Halls Complex.