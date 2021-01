Pallamano, 5 partite del Main Round live su Sky

I Mondiali di pallamano in Egitto entrano nel vivo. Le migliori 24 squadre impegnate nel Main Round. Da oggi, mercoledì 20, e fino al 25 gennaio, cinque gare in diretta su Sky Sport Arena. Poi spazio a quarti di finale, semifinali e finale

Ora si fa sul serio. I Campionati Mondiali di pallamano in Egitto entrano nel vivo, mandano agli archivi la fase a gironi e giungono al Main Round. È il turno principale, quello che precede i quarti di finale. Si gioca da oggi, mercoledì 20 gennaio, fino al prossimo 25 gennaio con le 24 squadre rimaste in corsa che si sfidano in quattro gironi. Obiettivo: chiudere al primo o al secondo posto per rientrare nel tabellone dei quarti. E le grandi ci sono tutte, dai campioni europei della Spagna ai detentori del titolo iridato della Danimarca, usciti a punteggio pieno dopo il cammino nel loro raggruppamento.

Sky Sport seguirà il Main Round con una programmazione di cinque incontri. Si parte con un focus sul Gruppo III, dove oggi la Svizzera di Andy Schmid, una delle grandi stelle di questi Mondiali, sfiderà l’Islanda orfana invece del suo condottiero Aron Palmarsson, infortunato. La sfida avrà inizio alle ore 15.30 a Giza e potrà dire molto del futuro delle due squadre nel loro raggruppamento: la Svizzera per la verità è già contenta di esserci dopo il ripescaggio in extremis causato dal ritiro – per eccessivo numero di casi positivi al Covid – da parte degli USA, mentre l’Islanda ha messo sotto tiro Portogallo e Francia, le due principali indiziate per andare ai quarti.