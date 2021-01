5/12 Foto Facebook @ihf

EL GIGANTE - Il risultato finale non ha messo in discussione la sua autostima, anzi. Dopo lo straordinario debutto, infatti, Mvumbi ha condiviso un video delle sue giocate aggiungendo "Call me El Gigante". Ma con sacrificio e ambizione, il pallamanista ha dimostrato di saper confluire la convinzione nei propri mezzi in un modo per crescere e non accontentarsi