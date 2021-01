Dopo il ko subito con Poirier ad Abu Dhabi, Conor McGregor non si perde d'animo. Anzi, con un video su Instagram rilancia. Il campione di arti marziali miste è in spiaggia con una ruspa, e il suo messaggio è chiaro: "We'll build it back". Una promessa di ritorno al top

UFC, MCGREGOR SCONFITTO DA POIRIER. FOTO