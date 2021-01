Dustin Poirier ha battuto oggi per ko Conor McGregor nel secondo round del loro incontro dei pesi leggeri Ufc ad Abu Dhabi domenica. E' stato un duro colpo per la star irlandese delle Arti marziali miste (Mma), al suo ritorno nell'ottagono per la prima volta dopo un anno. L'americano ha spiazzato McGregor con un overhand sinistro e lo ha mandato al tappeto con un dritto destro, prima che l'arbitro Herb Dean mettesse fine al combattimento dopo 2 minuti e 32 secondi del secondo round