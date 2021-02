Pallamano, su Sky le finali di Coppa Italia

Il meglio della pallamano italiana si ritrova a Salsomaggiore Terme per le Finals maschili e femminili di Coppa Italia e, aspettando le finali di domenica in diretta su Sky Sport, non lesina sorprese già nella sua giornata inaugurale, quella di ieri (venerdì) coi quarti di finale. Se tra le donne le campionesse in carica della Jomi Salerno debutteranno solo oggi, sabato, in semifinale contro le siciliane dell’AC Life Style Erice, i quarti hanno già fatto vittime illustri tra gli uomini, dove a salutare la rincorsa al titolo sono stati sia i detentori del Bolzano che la Ego Siena finalista della passata edizione.



Il tabellone delle semifinali maschili si aprirà coi lombardi del Cassano Magnago, trascinati fin qui da un Alessio Moretti prodigioso e miglior realizzatore nel match vinto proprio contro Siena (16 gol), opposti alla Raimond Sassari dell’azzurro Riccardo Stabellini. Sul lato opposto cercano un pass per la finale anche Conversano, capolista della Serie A Beretta, e i trentini del Pressano alla loro sesta semifinale di sempre. Affascinante il duello a distanza tra gli allenatori Alessandro Tarafino e Alessandro Fusina, due classe ’71 in grado da giocatori di mettere in bacheca in tutto 18 edizioni (11 e 7) proprio della Coppa Italia.