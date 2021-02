Champions pallamano, appuntamento oggi su Sky

Gli ucraini del Motor Zaporozhye fanno visita al Vészprem, in Ungheria, per provare ad assaltare il secondo posto in classifica, sinonimo di qualificazione diretta ai quarti senza passare per i play-off di fine marzo. Diretta oggi alle 18.45 su Sky Sport Arena

La Champions League di pallamano torna su Sky Sport. Oggi pomeriggio alle 18.45 in diretta su Sky Sport Arena gli ungheresi del Vészprem, una delle squadre di maggiore tradizione nel contesto dell’handball europea, sfideranno in casa gli ucraini del Motor Zaporozhye. Partita di difficile lettura visto lo scenario del Gruppo B della Champions, dove il Barça ha già staccato il biglietto per i quarti di finale, ma dove nel contempo almeno altre tre formazioni sono in ballo per agguantare la seconda posizione ed evitare la fase intermedia dei play-off balzando direttamente proprio ai quarti. In questo momento il posto d’onore è del Vészprem, sette vittorie in undici gare compreso il 29-23 della settimana scorsa sul campo degli sloveni del Celje.