Champions pallamano, stasera live Celje-Barcellona

Le ultime speranze di qualificazione del Celje e le certezze granitiche del Barcellona. Sloveni e spagnoli sono di fronte oggi, 24 febbraio, nell’appuntamento delle ore 20.45 con la Champions League di pallamano in diretta su Sky Sport Arena . La fase a gironi che precede play-off e quarti di finale è quasi giunta al termine. Si gioca per la penultima giornata , anche se i blaugrana , reduci da dodici vittorie in altrettante partite, sono piuttosto tranquilli perché già sicuri del primo posto . Non è un piazzamento qualunque, visto che le prime due di ciascuno dei gruppi preliminari della Champions vanno direttamente ai quarti di maggio, appena uno step prima della Final4 del 12 e 13 giugno a Colonia.

Più delicata la situazione del Celje. Gli sloveni hanno fin qui vinto solo tre delle undici gare giocate. Una soltanto in casa, 29-28 contro lo Zagabria il 9 febbraio scorso. Tutto si traduce nella settima posizione attuale, a due lunghezze di ritardo dal Nantes e dal sesto posto. Ovvero l’ultimo utile per accedere ai play-off, anche se i francesi hanno il vantaggio negli scontri diretti e per questo andrebbero superati e non soltanto raggiunti. Alla Dvorana Zlatorog, insomma, il Celje ha più motivazione, ma anche meno armi. Il Barcellona, apparso invincibile fino a qui, non vorrà perdere il passo. Testa e pensieri delle 16 squadre della Champions League saranno inevitabilmente rivolti ad Alfredo Quintana, il 32enne portiere del Porto colpito da un infarto durante l’allenamento e ora ricoverato. Attestati di vicinanza sono arrivati da tutte le grandi stelle della pallamano europea.Tra Celje e Barcellona inizio alle 20.45 e diretta su Sky Sport Arena.