Immensa Arianna Fontana: è bronzo nell'overall

Ai Mondiali di short track a Dordrecht poker di bronzi azzurri. Arianna Fontana è terza nell'overall. Terzo gradino del podio anche per Pietro Sighel nei 1000 metri e per le due staffette

Immensa Arianna Fontana che ai Campionati mondiali di short track ha conquistato la medaglia di bronzo nella classifica overall. La campionessa azzurra, 31 anni il prossimo 14 aprile, campionessa olimpica in carica dei 500 metri, sul ghiaccio olandese di Dordrecht ha conquistato la sua quarta medaglia alla kermesse iridata al termine delle quattro distanze. Si è confermata campionessa mondiale a distanza di due anni - lo scorso anno il Mondiale era stato cancellato causa coronavirus - l'olandese Suzanne Schulting, 23 anni di Groninga che si è messa al collo l'oro anche sui 500, 1000, 1500 e 3000 metri. Argento per la canadese Courtney Sarault. Per la Fontana, allenata dal marito Anthony Lobello, quella conquistata in Olanda è la quarta medaglia, dopo i bronzi di Sheffield 2011 e Shanghai 2012, e l'argento di Mosca 2015.