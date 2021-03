Grande risultato per gli azzurri dello short track, ai Mondiali arriva un doppio podio: Arianna Fontana è argento, Pietro Sighel conquista il bronzo. Per il 21enne di Trento si tratta della prima medaglia iridata

Arrivano le prime medaglie per l’Italia ai Mondiali di short track di Dordrecht, in Olanda. Arianna Fontana ha conquistato l’argento nei 500 metri. La vittoria è andata a Suzanne Schulting, padrona di casa, che ha bissato il successo dopo quello nei 1500 metri e di fatto ipotecato il titolo Overall.